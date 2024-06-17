Украинские военные рассказали о потерях врагов в противовоздушной обороне в течение мая – июня 2024 года. Перед этим Кирилл Буданов объяснял, что Россия перебросила на оккупированный полуостров С-500.

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Сколько вражеской ПВО уничтожили ВСУ в оккупированном Крыму

Общее количество отдельно пораженных систем ПВО – ориентировочно 15,

– рассказали военные.

По их данным, Украина в Крыму:

поразила дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400,

уничтожила десятки пусковых установок указанных систем,

ликвидировала 15 радиолокационных станций,

разрушила более 10 пунктов управления.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма!

– заверили военные.

Они также показали инфографику поражений средств противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму за последние 2 месяца.



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