Об этом начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал в интервью в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
Смотрите также В ВМС объяснили, как изменилась тактика врага относительно подводных лодок в Черном море
Как Россия готовит оборону полуострова
Усиливается система российской ПВО. Это вполне очевидно и понятно. Новейшие элементы С-500 появились. Это в принципе будет их опытное применение, но они уже появились в Крыму,
– рассказал начальник украинской разведки.
Также Буданов добавил, что оккупанты до сих пор используют Керченский мост для перевозки военных грузов.
"Керченский мост всегда использовался российскими военными и используется, и пока он есть, он будет использоваться. То, что паромами основные грузы возяться, – так, это правда, но через мост тоже проезжает, и личный состав прежде всего. Грузы – меньше, но для личного состава – это основной путь", – отметил разведчик.
Что говорит Буданов о ситуации на фронте: основное
- Глава ГУР МО отметил, что на фронте сейчас идет тяжелый период. Однако по его словам, "армагеддона никакого не будет".
- Он также добавил, что летнее контрнаступление России началось в середине мая и, к сожалению, продолжается. "Ситуация не лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого", – отметил разведчик.
- Добавим, что самая горячая обстановка остается на Покровском направлении.