Поэтому несмотря на все оккупанты были вынуждены возобновить работу паромной переправы. Об этом 24 Каналу сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Работа паромной переправы фактически восстановлена. Потому что она остается основным логистическим инструментом для обеспечения как группировки в Крыму, так же через полуостров они поставляют необходимые расходные материалы, например, людей, топливо, боеприпасы для ведения боевых действий на Юге Украины", – объяснил он.

Паром остается основным элементом

Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне уменьшили до минимума нагрузку на Крымский мост относительно военной логистики. В частности, бронированной техники. Это враг перебрасывает через паромную переправу.

Что касается железной дороги, которую они там пытаются до конца этого года построить прямым сообщением Ростова-на-Дону до нашего Джанкоя, то этот проект еще не завершен. Поэтому паром остается основным элементом,

– подчеркнул спикер.