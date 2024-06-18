На территории временно оккупированного Крыма оккупантам удалось восстановить работу паромной переправы, которая ранее была повреждена в результате удара Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук на брифинге.
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Работает ли переправа в Крыму
Да, я могу констатировать, что она сейчас работает,
– заявил представитель Военно-морских сил ВСУ.
По его словам, российские захватчики уже активно используют паромную переправу для обеспечения группировки войск на южном направлении.
Что этому предшествовало
- Против 30 мая в Керчи в оккупированном Крыму местные жители слышали по меньшей мере 10 взрывов. Собственно, в районе Крымского моста. Впоследствии стало известно о поражении паромной переправы и других проблемах, постигших российских захватчиков.
- Стоит отметить, что в Генштабе ВСУ подтвердили, что в результате атаки существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.
- Отмечалось, что ухудшение пропускной способности железнодорожной переправы почти наверняка повлекло значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым.
- По словам Дмитрия Плетенчука, паромная переправа была для россиян главным способом логистики в Крым, поскольку железная дорога в оккупированных украинских южных областях еще строится. Поэтому, он выполнял именно эту функцию.