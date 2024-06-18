На территории временно оккупированного Крыма оккупантам удалось восстановить работу паромной переправы, которая ранее была повреждена в результате удара Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук на брифинге.

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Работает ли переправа в Крыму

Да, я могу констатировать, что она сейчас работает,

– заявил представитель Военно-морских сил ВСУ.

По его словам, российские захватчики уже активно используют паромную переправу для обеспечения группировки войск на южном направлении.

Что этому предшествовало