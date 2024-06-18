На території тимчасово окупованого Криму окупантам вдалося відновити роботу поромної переправи, яку раніше було пошкоджено внаслідок удару Збройних Сил України. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу.

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Чи працює переправа у Криму

Так, я можу констатувати, що вона зараз працює,

– заявив речник Військово-морських сил ЗСУ.

За його словами, російські загарбники вже активно використовують поромну переправу для забезпечення угруповання військ на південному напрямку.

Що цьому передувало