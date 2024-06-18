На території тимчасово окупованого Криму окупантам вдалося відновити роботу поромної переправи, яку раніше було пошкоджено внаслідок удару Збройних Сил України. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу.
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Чи працює переправа у Криму
Так, я можу констатувати, що вона зараз працює,
– заявив речник Військово-морських сил ЗСУ.
За його словами, російські загарбники вже активно використовують поромну переправу для забезпечення угруповання військ на південному напрямку.
Що цьому передувало
- Проти 30 травня у Керчі в окупованому Криму місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів. Власне, в районі Кримського мосту. Згодом стало відомо про ураження поромної переправи та інші проблеми, що спіткали російських загарбників.
- Варто зазначити, що в Генштабі ЗСУ підтвердили, що в результаті атаки суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.
- Зазначалося, що погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму.
- За словами Дмитра Плетенчука, поромна переправа була для росіян головним способом логістики до Криму, оскільки залізниця в окупованих українських південних областях ще будується. Тому, він виконував саме цю функцію.