Уражений паром є основним логістичним інструментом для забезпечення логістичних потреб загарбників на території тимчасово окупованого півострова. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Яке значення Керченська переправа має для росіян

За словами Дмитра Плетенчука, поромна переправа була для росіян головним способом логістики до Криму, оскільки залізниця в окупованих українських південних областях ще будується. Тому, він виконував саме цю функцію.

Вони зараз будуть намагатись відновити це сполучення, бо саме паром зараз є основним логістичним інструментом для забезпечення логістичних потреб окупантів в Криму та на півдні. Тому це має велике значення – інакше б росіяни не намагалися його відновити,

– заявив він.

Що казали про ураження в британській розвідці

Зазначалося, що погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму.

За їхніми даними, пошкодження поромів призведе й до того, що Росії вочевидь доведеться якнайшвидше замінити залізнично-поромну переправу, що, ймовірно, вплине на її масштабні морські логістичні операції.

Повідомляється, що український удар по поромній переправі знову свідчить про вразливість протоки до українського втручання, попри значні інвестиції Росії в безпеку та протиповітряну оборону

Що відомо про ураження переправи