На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей 14 июня вновь возникли большие очереди. Люди вынуждены по 10 часов ожидать на единственном пешеходном переходе. При этом многие из них не соблюдают дистанцию.

По состоянию на первую половину дня в очереди собрались около 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

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Польша установила дополнительный контроль за украинцами

Пограничники заметили, что ежедневно растет количество украинцев, пересекающих "Шегини". Со стороны Украины нет карантина для тех, кто идет в Польшу.

В то же время из-за дополнительного и долговременного контроля польской стороной людям приходится часами стоять в очереди.

Люди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем.

В ГНСУ попросили польских коллег ускорить оформление в пункте пропуска "Медика".

Украинские пограничники призывают граждан Украины по возможности выезжать в Польшу через "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русскую" на автомобилях.

Обратите внимание! Для людей, которые стоят в очереди на границе с Польшей, обустроили две палатки для отдыха. Спасатели установили их на пункте пропуска Шегини – Медика во Львовской области. В них могут отдохнуть все желающие. В частности, люди смогут в палатках выпить воды и спрятаться от палящего солнца и дождя.

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