На пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею 14 червня знову виникли великі черги. Люди змушені по 10 годин чекати на єдиному пішохідному переході. При цьому багато з них не дотримуються дистанції.

Станом на першу половину дня в черзі зібралися близько 400 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. До теми Кілометрові черги під дощем і палючим сонцем: українці застрягли на кордоні з Польщею Польща встановила додатковий контроль щодо українців Прикордонники зауважили, що щодня зростає кількість українців, які перетинають "Шегині". З боку України немає карантинних обмежень для тих, хто йде до Польщі.

Водночас через додатковий та довготривалий контроль польскою стороною людям доводиться годинами стояти в черзі.

Люди скаржаться, що час очікування складає до 10 годин без дотримання соціальної дистанції і без можливості вирішення елементарних санітарно-гігієнічних проблем.

В ДПСУ попросили польських колег прискорити оформлення в пункті пропуску "Медика".

Українські прикордонники закликають громадян України по можливості виїжджати до Польщі через "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руську" на автомобілях. Зверніть увагу! Для людей, які стоять у черзі на кордоні з Польщею, облаштували два намети для відпочинку. Рятувальники встановили їх на пункті пропуску Шегині – Медика у Львівській області. У них можуть відпочити усі охочі. Зокрема, люди зможуть у наметах випити води та сховатись від пекучого сонця та дощу. Українці застрягли на польсько-українському кордоні: дивіться відео