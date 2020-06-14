Черги на кордоні з Польщею: люди по 10 годин чекають на проходження контролю – відео
На пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею 14 червня знову виникли великі черги. Люди змушені по 10 годин чекати на єдиному пішохідному переході. При цьому багато з них не дотримуються дистанції.
Станом на першу половину дня в черзі зібралися близько 400 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
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Польща встановила додатковий контроль щодо українців
- Прикордонники зауважили, що щодня зростає кількість українців, які перетинають "Шегині". З боку України немає карантинних обмежень для тих, хто йде до Польщі.
- Водночас через додатковий та довготривалий контроль польскою стороною людям доводиться годинами стояти в черзі.
- Люди скаржаться, що час очікування складає до 10 годин без дотримання соціальної дистанції і без можливості вирішення елементарних санітарно-гігієнічних проблем.
- В ДПСУ попросили польських колег прискорити оформлення в пункті пропуску "Медика".
- Українські прикордонники закликають громадян України по можливості виїжджати до Польщі через "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руську" на автомобілях.
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