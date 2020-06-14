Черги на кордоні з Польщею: рятувальники встановили два намети – фото, відео
Для людей, які стоять у черзі на кордоні з Польщею, облаштували два намети для відпочинку. Рятувальники встановили їх на пункті пропуску Шегині – Медика у Львівській області.
Намети на кордоні встановили для того, аби полегшити очікування людей у чергах, повідомляє пресслужба ДСНС.
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З метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску Шегині – Медика, встановили два намети,
– йдеться у повідомленні.
У них можуть відпочити усі охочі, які чекають на перетин кордону. Зокрема, люди зможуть у наметах випити води та сховатись від пекучого сонця та несприятливих погодних умов.
На кордоні з Польщею встановили два намети / Фото ДСНС
Люди з черги можуть взяти там води та заховатися від сонця / Фото ДСНС
На кордоні у пункті пропуску Шегині – Медика встановили два намети: відео
Ситуація на українсько-польському кордоні: основне
- У пункті пропуску Шегині – Медика 11 червня застрягли сотні українських громадян. Люди стояли у черзі по 12 – 13 годин без можливості поїсти й випити води.
- Перетин кордону істотно сповільнювався через карантинні заходи безпеки зі сторони Польщі.
- Люди скаржилися, що місць відпочинку в цій зоні немає. Є туалет, але один, тому до нього величезні черги.
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Спрощення видачі віз українцям: що відомо
- Перші візи Польща почала надавати ще на початку травня. Наразі країна дозволила спрощене отримання робочих віз для сезонних робітників.
- Також заробітчанам скасували 14-денний карантин після приїзду до країни.
- Поверненню працівників сприяє те, що розмороження економіки після карантину збіглося в часі з сезонними роботами в аграрній сфері.