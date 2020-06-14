Для людей, які стоять у черзі на кордоні з Польщею, облаштували два намети для відпочинку. Рятувальники встановили їх на пункті пропуску Шегині – Медика у Львівській області.

Намети на кордоні встановили для того, аби полегшити очікування людей у чергах, повідомляє пресслужба ДСНС.

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З метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску Шегині – Медика, встановили два намети,

– йдеться у повідомленні.

У них можуть відпочити усі охочі, які чекають на перетин кордону. Зокрема, люди зможуть у наметах випити води та сховатись від пекучого сонця та несприятливих погодних умов.



На кордоні з Польщею встановили два намети / Фото ДСНС



Люди з черги можуть взяти там води та заховатися від сонця / Фото ДСНС

На кордоні у пункті пропуску Шегині – Медика встановили два намети: відео

Ситуація на українсько-польському кордоні: основне

У пункті пропуску Шегині – Медика 11 червня застрягли сотні українських громадян. Люди стояли у черзі по 12 – 13 годин без можливості поїсти й випити води.

Люди стояли у черзі по 12 – 13 годин без можливості поїсти й випити води. Перетин кордону істотно сповільнювався через карантинні заходи безпеки зі сторони Польщі.

Люди скаржилися, що місць відпочинку в цій зоні немає. Є туалет, але один, тому до нього величезні черги.

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