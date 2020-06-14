Для людей, которые стоят в очереди на границе с Польшей, обустроили две палатки для отдыха. Спасатели установили их на пункте пропуска Шегини – Медика во Львовской области.

Палатки на границе установили для того, чтобы облегчить ожидание людей в очередях, сообщает пресс служба ГСЧС.

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С целью обеспечения надлежащих условий для граждан, пересекающих государственную границу Украины с Республикой Польша, на пункте пропуска Шегини - Медика установили две палатки,

– говорится в сообщении.

В них могут отдохнуть все желающие, которые ждут пересечения границы. В частности, люди смогут в палатках выпить воды и спрятаться от палящего солнца и неблагоприятных погодных условий.



На границе с Польшей установили две палатки / Фото ГСЧС



Люди из очереди могут взять там воды и спрятаться от солнца / Фото ГСЧС

На границе в пункте пропуска Шегини – Медика установили две палатки: видео

Ситуация на украино-польской границе: основное

В пункте пропуска Шегини – Медика 11 июня застряли сотни украинских граждан . Люди стояли в очереди по 12 – 13 часов без возможности поесть и выпить воды.

. Люди стояли в очереди по 12 – 13 часов без возможности поесть и выпить воды. Пересечение границы существенно замедлялось из-за карантинных мер безопасности со стороны Польши.

Люди жаловались, что мест отдыха в этой зоне нет. Есть туалет, но один, поэтому к нему огромные очереди.

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