Очереди на границе с Польшей: спасатели установили две палатки – фото, видео
Для людей, которые стоят в очереди на границе с Польшей, обустроили две палатки для отдыха. Спасатели установили их на пункте пропуска Шегини – Медика во Львовской области.
Палатки на границе установили для того, чтобы облегчить ожидание людей в очередях, сообщает пресс служба ГСЧС.
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С целью обеспечения надлежащих условий для граждан, пересекающих государственную границу Украины с Республикой Польша, на пункте пропуска Шегини - Медика установили две палатки,
– говорится в сообщении.
В них могут отдохнуть все желающие, которые ждут пересечения границы. В частности, люди смогут в палатках выпить воды и спрятаться от палящего солнца и неблагоприятных погодных условий.
На границе с Польшей установили две палатки / Фото ГСЧС
Люди из очереди могут взять там воды и спрятаться от солнца / Фото ГСЧС
На границе в пункте пропуска Шегини – Медика установили две палатки: видео
Ситуация на украино-польской границе: основное
- В пункте пропуска Шегини – Медика 11 июня застряли сотни украинских граждан. Люди стояли в очереди по 12 – 13 часов без возможности поесть и выпить воды.
- Пересечение границы существенно замедлялось из-за карантинных мер безопасности со стороны Польши.
- Люди жаловались, что мест отдыха в этой зоне нет. Есть туалет, но один, поэтому к нему огромные очереди.
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Упрощение выдачи виз украинцам: что известно
- Первые визы Польша начала предоставлять еще в начале мая. Сейчас страна разрешила упрощенное получение рабочих виз для сезонных рабочих.
- Также заробитчанам отменили 14-дневный карантин после приезда в страну.
- Возвращению работников способствует то, что размораживание экономики после карантина совпало с сезонными работами в аграрной сфере.