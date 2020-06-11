На польсько-українському кордоні 11 червня застрягли сотні українських громадян. Люди стоять у черзі по 12 – 13 годин без можливості поїсти і випити води.

Українці чекають в чергах на пішохідному переході "Шегині". Більшість з них – це люди, які їдуть на сезонні роботи до Польщі. Про це мовиться в сюжеті "ТСН".

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Чому утворилися черги на кордоні з Польщею

Перетин кордону істотно сповільнюється через карантинні заходи безпеки з польської сторони. Все через карантинні заходи безпеки з польської сторони. Польські прикордонники ретельно проводять температурний скринінг, уважно перевіряють документи. А також щогодини роблять санітарні прибирання приміщень.

Люди обурюються, оскільки цілодобово стоять у черзі без їжі та без води. З боку України нарікань майже немає, прикордонники намагаються працювати швидко.

Місць відпочинку в цій зоні немає. Є туалет, але один і до нього також величезні черги. Дистанції також ніхто не дотримується, масочного режиму дотримуються не всі.

Взагалі не спали всю ніч, ноги болять, їсти хочеться. Знали, що черги, але не настільки,

– розповіла мешканка Волині Любов Ковальчук.

Що кажуть в Держприкордонслужбі

В ДПСУ кажуть, що наразі не можуть допомогти людями. Там відзначили, що черги виникають зазвичай перед вихідними.

В цей час прибуває більше людей з різних областей України. Зараз ажіотаж – у Польщі почалися сезонні роботи, і багато українців туди вирушають, щоб заробити на утримання сім'ї.

Зверніть увагу! За добу кордон перетинає близько три тисячі українців. Прикордонники рекомендують українцям скористатися іншими пунктами пропуску. Однак там кордон можна перетнути лише на автомобілях.

Що відомо про полегшення видачі віз українцям

Перші візи Польща почала надавати ще на початку травня. Тоді українцям їх надсилали поштою, оскільки консульські центри були на карантині.

Наразі Польща дозволила спрощене отримання робочих віз для сезонних робітників.

Окрім того, заробітчанам скасували 14-денний карантин після приїзду до країни.

Поверненню працівників сприяє те, що розмороження економіки після карантину збіглося в часі з сезонними роботами в аграрній сфері.

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