Візові центри Польщі в Україні відновили свою роботу наприкінці травня. Менш ніж за десять днів до візових центрів вже надійшло 16 тисяч заяв на робочі візи у Польщі.

Відновили роботу консульських центрів Польщі, після тривалого карантину, наприкінці травня. Уже зараз українці активно подають заяви на робочі візи до Польщі, повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

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Видача віз: як і кому

Процедура видачі віз значно спростилася і наразі займає усередньому – день. А все через те, що для польської економіки це надважливо. "Ми зараз видаємо візу на наступний день, адже це дуже полегшений процес і пріоритетна справа", – сказав посол Польщі.

В Україні є 6 консульських професійних відділів:

у Києві,

у Львові,

у Луцьку,

у Вінниці,

в Одесі,

у Харкові.

Роботу цих візових центрів відновили ще наприкінці травня, але тоді у безконтактному режимі. Наразі по робочу візу можна і особисто прийти в консульство. Однак, консул підкреслив: лише по візу для роботи в аграрному секторі і як водій міжнародного транспорту.

Посол зазначив, що за час карантину з Польщі в Україну повернулися близько 5% українців, в той час як більшість залишилися в Польщі. Ціхоцький також закликав українських громадян, які приїжджають працювати до Польщі, реєструватися в агентствах праці, купувати страховки і працювати легально.

Полегшення у видачі віз