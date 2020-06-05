Українські заробітчани вже встигли подати 16 тисяч заяв на візи до Польщі
Візові центри Польщі в Україні відновили свою роботу наприкінці травня. Менш ніж за десять днів до візових центрів вже надійшло 16 тисяч заяв на робочі візи у Польщі.
Відновили роботу консульських центрів Польщі, після тривалого карантину, наприкінці травня. Уже зараз українці активно подають заяви на робочі візи до Польщі, повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.
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Видача віз: як і кому
Процедура видачі віз значно спростилася і наразі займає усередньому – день. А все через те, що для польської економіки це надважливо. "Ми зараз видаємо візу на наступний день, адже це дуже полегшений процес і пріоритетна справа", – сказав посол Польщі.
В Україні є 6 консульських професійних відділів:
- у Києві,
- у Львові,
- у Луцьку,
- у Вінниці,
- в Одесі,
- у Харкові.
Роботу цих візових центрів відновили ще наприкінці травня, але тоді у безконтактному режимі. Наразі по робочу візу можна і особисто прийти в консульство. Однак, консул підкреслив: лише по візу для роботи в аграрному секторі і як водій міжнародного транспорту.
Посол зазначив, що за час карантину з Польщі в Україну повернулися близько 5% українців, в той час як більшість залишилися в Польщі. Ціхоцький також закликав українських громадян, які приїжджають працювати до Польщі, реєструватися в агентствах праці, купувати страховки і працювати легально.
Полегшення у видачі віз
- Перші візи Польща почала надавати ще на початку травня. Тоді українцям їх надсилали поштою, оскільки консульські центри були на карантині.
- Наразі Польща дозволила спрощене отримання робочих віз для сезонних робітників.
- Окрім того, заробітчанам скасувували 14-денний карантин після приїзду до країни.
- Поверненню працівників сприяє те, що розмороження економіки після карантину збіглося в часі з сезонними роботами в аграрній сфері.