Украинские заробитчане уже успели подать 16 тысяч заявлений на визы в Польшу
Визовые центры Польши в Украине возобновили свою работу в конце мая. Менее чем за десять дней в визовые центры уже поступило 16 тысяч заявлений на рабочие визы в Польше.
Возобновили работу консульских центров Польши, после длительного карантина, в конце мая. Уже сейчас украинцы активно подают заявления на рабочие визы в Польшу, сообщил в интервью Интерфакс-Украина посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
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Выдача виз: как и кому
Процедура выдачи виз значительно упростилась и теперь занимает в среднем – день. А все потому, что для польской экономики это сверхважно. "Мы сейчас выдаем визу на следующий день, ведь это очень облегченный процесс и приоритетное дело", – сказал посол Польши.
В Украине есть 6 консульских профессиональных отделов:
- в Киеве,
- во Львове,
- в Луцке,
- в Виннице,
- в Одессе,
- в Харькове.
Работу этих визовых центров восстановили еще в конце мая, но тогда в бесконтактном режиме. Сейчас за рабочей визой можно и лично прийти в консульство. Однако, консул подчеркнул: только за визой для работы в аграрном секторе и как водитель международного транспорта.
Посол отметил, что за время карантина из Польши в Украину вернулись около 5% украинцев, в то время как большинство остались в Польше. Цихоцкий также призвал украинских граждан, которые приезжают работать в Польшу, регистрироваться в агентствах труда, покупать страховки и работать легально.
Облегчение в выдаче виз
- Первые визы Польша начала предоставлять еще в начале мая. Тогда украинцам их присылали по почте, поскольку консульские центры были на карантине.
- Сейчас Польша разрешила упрощенное получение рабочих виз для сезонных рабочих.
- Кроме того, работникам отменили 14-дневный карантин после приезда в страну.
- Возвращению работников способствует то, что размораживание экономики после карантина совпало с сезонными работами в аграрной сфере.