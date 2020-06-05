Визовые центры Польши в Украине возобновили свою работу в конце мая. Менее чем за десять дней в визовые центры уже поступило 16 тысяч заявлений на рабочие визы в Польше.

Возобновили работу консульских центров Польши, после длительного карантина, в конце мая. Уже сейчас украинцы активно подают заявления на рабочие визы в Польшу, сообщил в интервью Интерфакс-Украина посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

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Выдача виз: как и кому

Процедура выдачи виз значительно упростилась и теперь занимает в среднем – день. А все потому, что для польской экономики это сверхважно. "Мы сейчас выдаем визу на следующий день, ведь это очень облегченный процесс и приоритетное дело", – сказал посол Польши.

В Украине есть 6 консульских профессиональных отделов:

в Киеве,

во Львове,

в Луцке,

в Виннице,

в Одессе,

в Харькове.

Работу этих визовых центров восстановили еще в конце мая, но тогда в бесконтактном режиме. Сейчас за рабочей визой можно и лично прийти в консульство. Однако, консул подчеркнул: только за визой для работы в аграрном секторе и как водитель международного транспорта.

Посол отметил, что за время карантина из Польши в Украину вернулись около 5% украинцев, в то время как большинство остались в Польше. Цихоцкий также призвал украинских граждан, которые приезжают работать в Польшу, регистрироваться в агентствах труда, покупать страховки и работать легально.

Облегчение в выдаче виз