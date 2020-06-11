На польско-украинской границе 11 июня застряли сотни украинских граждан. Люди стоят в очереди по 12 – 13 часов без возможности поесть и выпить воды.

Украинцы ждут в очередях на пешеходном переходе "Шегини". Большинство из них – это люди, которые едут на сезонные работы в Польшу. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

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Почему образовались очереди на границе с Польшей

Пересечение границы существенно замедляется из-за карантинных мер безопасности с польской стороны. Польские пограничники тщательно проводят температурный скрининг, внимательно проверяют документы. А также каждый час делают санитарные уборки помещений.

Люди возмущаются, поскольку сутками стоят в очереди без пищи и без воды. Со стороны Украины нареканий почти нет, пограничники пытаются работать быстро.

Мест отдыха в этой зоне нет. Есть туалет, но один и к нему также огромные очереди. Дистанция также не соблюдается, масочного режима придерживаются не все.

Вообще не спали всю ночь, ноги болят, есть хочется. Знали, что очереди, но не настолько,

– рассказала жительница Волыни Любовь Ковальчук.

Что говорят в Госпогранслужбе

В ГПСУ говорят, что пока не могут помочь людями. Там отметили, что очереди возникают обычно перед выходными.

В это время прибывает больше людей из разных областей Украины. Сейчас ажиотаж – в Польше начались сезонные работы, и многие украинцы туда отправляются, чтобы заработать на содержание семьи.

Обратите внимание! За сутки границу пересекает около трех тысяч украинцев. Пограничники рекомендуют украинцам воспользоваться другими пунктами пропуска. Однако там границу можно пересечь только на автомобилях.

Что известно об облегчении выдачи виз украинцам

Первые визы Польша начала предоставлять еще в начале мая. Тогда украинцам их присылали по почте, поскольку консульские центры были на карантине.

Сейчас Польша разрешила упрощенное получение рабочих виз для сезонных рабочих.

Кроме того, работникам отменили 14-дневный карантин после приезда в страну.

Возвращению работников способствует то, что размораживание экономики после карантина совпало с сезонными работами в аграрной сфере.

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