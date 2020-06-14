По состоянию на 14 июня 18:00 на пункте пропуска "Шегини" количество людей, которые хотят пересечь украинско-польскую границу, уменьшилось.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба. Однако не известно, сколько именно людей находится в очереди.

К слову Километровые очереди под дождем и палящим солнцем: украинцы застряли на границе с Польшей

Почему образовались огромные очереди

Украинские пограничники успевают оформлять примерно 70 человек в час и более 3 тысяч в сутки. С украинской стороны пока нет карантинных ограничений для граждан, следующих за границу.

Однако, по словам пограничников, люди застревают перед польским пунктом пропуска "Медика". Ведь из-за карантина контрольные процедуры со стороны Польши проводятся значительно медленнее.

"Сотрудники Госпогранслужбы постоянно информируют польских коллег и обращаются с просьбой ускорить оформление лиц, следующих в Польшу. Только сегодня со стороны украинских пограничников было почти 10 таких обращений", – говорится в сообщении ГПСУ.

Внимание! Для удобного и безопасного пересечения украинцами границы спасатели развернули каркасные палатки от солнца и дождя, обеспечивают доставку питьевой воды, а также установили скамейки. Кроме этого, работники ГНСУ постоянно напоминают о социальной дистанции и соблюдении санитарных норм.

К слову, утром 14 июня в очереди находилось около 400 человек. Люди ждали по 10 часов, чтобы пересечь границу.