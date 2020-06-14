Черга на українсько-польському кордоні "Шегині" зменшилась
Станом на 14 червня 18:00 на пункті пропуску "Шегині" кількість людей, які хочуть перетнути українсько-польський кордон, зменшилась.
Про це повідомила Державна прикордонна служба. Однак не відомо, скільки саме людей перебуває у черзі.
До слова Кілометрові черги під дощем і палючим сонцем: українці застрягли на кордоні з Польщею
Чому утворились величезні черги
Українські прикордонники встигають оформлювати приблизно 70 людей на годину та понад 3 тисяч на добу. З українського боку наразі немає карантинних обмежень для громадян, які прямують за кордон.
Однак, за словами прикордонників, люди застрягають перед польським пунктом пропуску "Медика". Адже через карантин контрольні процедури з боку Польщі проводяться значно повільніше.
"Співробітники Держприкордонслужби постійно інформують польських колег і звертаються з проханням пришвидшити оформлення осіб, які прямують до Польщі. Тільки сьогодні з боку українських прикордонників було майже 10 таких звернень",
– йдеться у повідомленні ДПСУ.
До слова, зранку 14 червня в черзі перебувало близько 400 осіб. Люди чекали по 10 годин, аби перетнути кордон.