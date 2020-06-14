Станом на 14 червня 18:00 на пункті пропуску "Шегині" кількість людей, які хочуть перетнути українсько-польський кордон, зменшилась.

Про це повідомила Державна прикордонна служба. Однак не відомо, скільки саме людей перебуває у черзі.

До слова Кілометрові черги під дощем і палючим сонцем: українці застрягли на кордоні з Польщею

Чому утворились величезні черги

Українські прикордонники встигають оформлювати приблизно 70 людей на годину та понад 3 тисяч на добу. З українського боку наразі немає карантинних обмежень для громадян, які прямують за кордон.

Однак, за словами прикордонників, люди застрягають перед польським пунктом пропуску "Медика". Адже через карантин контрольні процедури з боку Польщі проводяться значно повільніше.

"Співробітники Держприкордонслужби постійно інформують польських колег і звертаються з проханням пришвидшити оформлення осіб, які прямують до Польщі. Тільки сьогодні з боку українських прикордонників було майже 10 таких звернень",

– йдеться у повідомленні ДПСУ.

Увага! Для зручного та безпечного перетину українцями кордону рятувальники розгорнули каркасні намети від сонця та дощу, забезпечують доставку питної води, а також встановили лавки. Окрім цього, працівники ДПСУ постійно нагадують про соціальну дистанцію та дотримання санітарних норм.

До слова, зранку 14 червня в черзі перебувало близько 400 осіб. Люди чекали по 10 годин, аби перетнути кордон.