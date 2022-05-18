Об этом 24 каналу сообщил экс-исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта. Он также добавил, что в комбинации с разбомбленным нефтеперерабатывающим заводом оказалось, что мы получили огромный дефицит на рынке горючего.

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Именно поэтому правительство отпустило регулирование, думаю, что в какой-то момент его вернут. Но я считаю, что его нужно возвращать так, чтобы не мешать рынку работать,

– убежден Кухта.

По его словам, наши нужды обеспечивают операторы частные, а не государство. Задача государства – помогать рынку, а не мешать ему.

Почему произошел дефицит горючего в Украине

"Ситуация с логистикой топлива в Украине очень трудна и будет оставаться таковой до конца войны. Ведь никто не рассчитывал на закрытые порты, на отсутствие поставок с белорусского рынка. На данный момент, у нас остался один канал поставки – западная граница ", – объясняет Павел Кухта.

По мнению экс-исполняющего обязанности министра экономики, те страны, которые могут нам поставлять топливо таким образом – просто были не готовы к такому, рынок не рассчитан на такие варианты поставок. Плюс, многие европейские нефтеперерабатывающие заводы заточены на переработку российской нефти. На перенастройку всех процессов также должно пройти время, добавляет он.

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Так же введение нефтяного эмбарго может усугубить топливный кризис. С одной стороны – нам нужно быстро отрезать каналы заработка России, а с другой – этот кризис мы так же ощутим,

– говорит эксперт.

Прогноз по ситуации на топливном рынке

Я не сторонник государственного регулирования, но считаю, что на время войны – более высокие государственные цены чем рыночные – имеют смысл как способ не давать места злоупотреблениям, убежден Кухта.

Постепенно топливная ситуация будет улучшаться, но нельзя сказать, что бензин или дизель появится на заправках в неограниченном количестве, но открытых заправок станет больше,

– прогнозирует экс-исполняющий обязанности министра экономики.

Допустимый литраж горючего в одно авто также увеличится, тем самым – уменьшатся очереди.

Когда ждать улучшения ситуаций на заправках – смотрите видео