Ажиотаж на границах в конце февраля был очень велик. Однако после более чем одного месяца героического противостояния Украины очередей на пунктах пропуска практически нет, сообщают во Львовской ОВА.

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Ситуация на границах вечером 28 марта

По информации Львовской ОВА, по состоянию на 18:00 28 марта почти на всех пунктах пропуска с Польшей нет никаких очередей. Только на одном пункте пересечения границы "Шегини" стоят 2 автобуса и 70 пешеходов.

Все пункты пропуска с Венгрией, Румынией и Молдовой также пустуют – здесь с украинской стороны не стоит в очереди ни один пешеход, автобус или автомобиль.

Вместе с тем на границе со Словакией без очереди сейчас можно пересечь пункты "Малый Березный" и "Малые Селменцы". А вот на пункте пропуска "Ужгород" в настоящее время стоят в очереди 40 легковых автомобилей.

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