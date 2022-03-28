Ажіотаж на кордонах наприкінці лютого був дуже великим. Однак після понад одного місяця героїчного протистояння України черг на пунктах пропуску практично немає, повідомляють у Львівській ОВА.

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Ситуація на кордонах ввечері 28 березня

За інформацією Львівської ОВА, станом на 18:00 28 березня майже на усіх пунктах пропуску з Польщею немає жодних черг. Лише на одному пункті перетину кордону "Шегині" стоять 2 автобуси та 70 пішоходів.

Усі пункти пропуску з Угорщиною, Румунією та Молдовою також пустують – тут з українського боку не стоїть у черзі жоден пішохід, автобус чи автомобіль.

Разом з тим на кордоні зі Словаччиною без черги зараз можна перетнути пункти "Малий Березний" та "Малі Селменці". А ось на пункті пропуску "Ужгород" наразі стоять у черзі 40 легкових автомобілів.

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