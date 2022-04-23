Пограничники добавляют, что информация актуальна по состоянию на 18.00 23 апреля.

Важно Украинские защитники освобождают оккупированные поселки и держат оборону Украины, – Генштаб

Какая ситуация на границе с Польшей

Самые большие очереди на въезд в Украину сейчас фиксируют на следующих пунктах пропуска:

"Медыка – Шегини" – около 670 легковых авто и 220 грузовиков;

"Дорогуск – Ягодин" – около 600 легковых авто и 250 грузовиков;

"Корчева – Краковец" – около 420 легковых авто и 400 грузовиков;

"Кросценко – Смельница" – около 230 легковых автомобилей.

"Зосин – Устилуг" – около 200 легковых автомобилей;

"Хребенне – Рава-Русская" – около 150 легковых авто и 230 грузовиков;

"Будомеж – Грушев" – около 90 легковых авто;

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