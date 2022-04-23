Прикордонники додають, що інформація актуальна станом на 18:00 23 квітня.

Важливо Українські захисники звільняють окуповані селища та тримають оборону України, – Генштаб

Яка ситуація на кордоні з Польщею

Найбільші черги поки в напрямку до України зараз фіксують на таких пунктах пропуску:

"Медика – Шегині" – близько 670 легкових авто і 220 вантажівок;

"Дорогуськ – Ягодин" – близько 600 легкових авто і 250 вантажівок;

"Корчова – Краківець" – близько 420 легкових авто і 400 вантажівок;

"Кросценко – Смільниця" – близько 230 легкових авто.

"Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;

"Хребенне – Рава-Руська" – близько 150 легкових авто і 230 вантажівок;

"Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;

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