Очереди на границе со странами ЕС: какие пункты пропуска лучше объезжать

На пунктах пропуска, как и предполагалось, образовались очереди из автомобилей. Украинцы, которые учатся или работают в странах Евросоюза, возвращаются обратно после праздников.

Государственная пограничная служба Украины на официальном сайте сообщила, что в некоторых пунктах пропуска наблюдалось значительное скопление транспортных средств. Читайте также: Агрессивный пассажир устроил дебош в "Борисполе": видео Чтобы ускорить оформление граждан увеличивают количество пограничных нарядов, прежде всего по проверке документов и осмотру транспортных средств, усилены режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнены вопросы взаимодействия с пограничными службами смежных стран. Республика Польша: "Ягодин" – 30, "Устилуг" – 0, "Угринов" – 0, "Рава-Русская" – 0, "Грушев" – 100, "Смильница" – 35, "Шегини"– 60, "Краковец" – 170. Словацкая Республика: "Малый Березный" – 130, "Ужгород" – 150. Венгрия: "Тиса" – 80, "Дзвонковое" – 0, "Косино" – 20, "Лужанка" – 20, "Вилок" – 30. Румыния: "Дьяково" – 0, "Солотвино" – 0, "Порубное" – 0.