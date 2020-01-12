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      Очереди на границе со странами ЕС: какие пункты пропуска лучше объезжать

      68 Читати новину українською
      Очереди на границе / theqtimes.com

      На пунктах пропуска, как и предполагалось, образовались очереди из автомобилей. Украинцы, которые учатся или работают в странах Евросоюза, возвращаются обратно после праздников.

      Государственная пограничная служба Украины на официальном сайте сообщила, что в некоторых пунктах пропуска наблюдалось значительное скопление транспортных средств.

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      Чтобы ускорить оформление граждан увеличивают количество пограничных нарядов, прежде всего по проверке документов и осмотру транспортных средств, усилены режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнены вопросы взаимодействия с пограничными службами смежных стран.

      Республика Польша: "Ягодин" – 30, "Устилуг" – 0, "Угринов" – 0, "Рава-Русская" – 0, "Грушев" – 100, "Смильница" – 35, "Шегини"– 60, "Краковец" – 170.

      Словацкая Республика: "Малый Березный" – 130, "Ужгород" – 150.

      Венгрия: "Тиса" – 80, "Дзвонковое" – 0, "Косино" – 20, "Лужанка" – 20, "Вилок" – 30.

      Румыния: "Дьяково" – 0, "Солотвино" – 0, "Порубное" – 0.

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Евросоюз Госпогранслужба Румыния Словакия Новости Польши
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