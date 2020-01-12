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      Черги на кордоні з країнами ЄС: які пункти пропуску краще оминати

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      Черги на кордоні / theqtimes.com

      На пунктах пропуску, як і передбачалося, утворилися черги з автомобілів. Українці, які навчаються або працюють у країнах Євросоюзу, повертаються назад після свят.

      Державна прикордонна служба України на офіційному сайті повідомила, що у деяких пунктах пропуску спостерігалося значне скупчення транспортних засобів.

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      Щоб пришвидшити оформлення громадян збільшують кількість прикордонних нарядів, насамперед з перевірки документів та огляду транспортних засобів, посилено режимні заходи у пунктах пропуску, уточнено питання взаємодії з прикордонними службами суміжних країн.

      Республіка Польща: "Ягодин" – 30, "Устилуг" – 0, "Угринів" – 0, "Рава-Руська" – 0, "Грушів" – 100, "Смільниця" – 35, "Шегині"– 60, "Краковець" – 170.

      Словацька Республіка: "Малий Березний" – 130, "Ужгород" – 150.

      Угорщина: "Тиса" – 80, "Дзвінкове" – 0, "Косино" – 20, "Лужанка" – 20, "Вилок" – 30.

      Румунія: "Дякове" – 0, "Солотвино" – 0, "Порубне" – 0.

      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні
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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Євросоюз Новини Польщі Словаччина Румунія
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