Черги на кордоні з країнами ЄС: які пункти пропуску краще оминати

На пунктах пропуску, як і передбачалося, утворилися черги з автомобілів. Українці, які навчаються або працюють у країнах Євросоюзу, повертаються назад після свят.

Державна прикордонна служба України на офіційному сайті повідомила, що у деяких пунктах пропуску спостерігалося значне скупчення транспортних засобів. Читайте також: Агресивний пасажир влаштував дебош у "Борисполі": відео Щоб пришвидшити оформлення громадян збільшують кількість прикордонних нарядів, насамперед з перевірки документів та огляду транспортних засобів, посилено режимні заходи у пунктах пропуску, уточнено питання взаємодії з прикордонними службами суміжних країн. Республіка Польща: "Ягодин" – 30, "Устилуг" – 0, "Угринів" – 0, "Рава-Руська" – 0, "Грушів" – 100, "Смільниця" – 35, "Шегині"– 60, "Краковець" – 170. Словацька Республіка: "Малий Березний" – 130, "Ужгород" – 150. Угорщина: "Тиса" – 80, "Дзвінкове" – 0, "Косино" – 20, "Лужанка" – 20, "Вилок" – 30. Румунія: "Дякове" – 0, "Солотвино" – 0, "Порубне" – 0.