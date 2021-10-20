Такую ложь можно развенчать фактами из разных сфер. Почему она является очередной дерзкой манипуляцией России – читайте дальше.

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Окрестьянивание украинцев – манипуляция

По словам доктора исторических наук Виктора Брехуненко, когда украинцев пытаются окрестьянить и подать их историю как крестьянства, то нет ничего более манипулятивного, чем такой взгляд.

Украина в разные периоды истории имела свою элиту: политическую, военную, культурную, предпринимательскую. Однако были моменты, когда ее сознательно и жестоко истребляли те, кто величал себя "старшим братом".

Относительно того, когда именно зародилась наша нация, историки отчаянно дискутируют. Этим манипулируют русские. Мол, украинская нация появилась только в последние века. На самом деле споры возникают из-за разницы современной и древней трактовок понятия "нация".

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Если в Средневековье нацией считалась элита, то мы вполне имели свою русскую нацию, поскольку у нас был высший слой общества.

В частности, князья и их ближайшее окружение: военная верхушка, бояре, купцы и духовенство. То есть это аргумент, с которым уже невозможно прицепить к русинам ярлык "крестьяне". Киевская Русь имела полную структуру общества – с горожанами, крестьянами и, конечно, с элитой.

Поэтому если существует понятие "народ русский", то есть украинский, то понятно, что мы имеем полноту структуры, когда есть элита и низшие слои,

– рассказал доктор исторических наук Виктор Брехуненко.

Украинские рода принадлежали к высшим слоям

После распада Русского государства, украинские земли в XIV веке стали частью Великого Литовского княжества. Однако даже там большинство высоких должностей занимала шляхта с русинско-украинскими корнями.

Например, Острожские принадлежали к украинскому княжескому роду. В частности, Константин Острожский был великим гетманом литовским, а его сына называли "некоронованным королем Руси".



Константин Острожский был великим гетманом / Фото Белоцерковского краеведческого музея

Россия убеждает, что украинский язык тоже "селянский". Однако староукраинский был государственным языком не только в России, но и в Великом Литовском княжестве.

В историческом промежутке украинский был языком украинского древнего государства. Это и язык Литовского княжества... украинских дум, украинского государства,

– рассказал доктор филологических наук Ярослав Герасим.

Затем исторической элитой нашей нации стала казацкая верхушка. В то время народом еще считались лишь высшие слои.

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"Когда говорится русский народ, то есть украинский – это означало не "вся общественность", а "элита". Поэтому казаки, например, хотели стать членом этого народа русского", – заявил доктор исторических наук Виктор Брехуненко.

Гетманщина – наследница Киевской Руси

Казацкое государство Гетманщина считала себя наследницей Киевской Руси. Есть факты, когда иностранцы называли Ивана Мазепу князем.

Миф о том, что украинцы являются крестьянской нацией, русские придумали в XVIII веке. Парадокс: в Российской империи говорили, что мы крестьяне, но одновременно признавали права украинской элиты, то есть казацкой верхушки.

Признавали все казацкие землевладения, предоставление гетманов, институты казацкие. Более того, попытки ассимилировать элиту Гетманщины (казачество, шляхту) натолкнулись на нежелание это делать, потому что комплект прав и привилегий украинской элиты в рамках тогдашней Российской империи был значительно выше, чем основной массы московской элиты. Виктор Брехуненко Доктор исторических наук

Екатерине II удалось ассимилировать казацкую элиту и укоренить в мозги россиян небылицы о неполноценности украинского народа. Однако даже в сложном XVIII веке украинские города развивались.

Как пытались уничтожить украинскую нацию

На протяжении истории украинцы трижды имели шанс исчезнуть как нация. По словам Виктора Брехуненко, первой угрозой была полонизация традиционной элиты – князей и шляхты.

Княжеская крыша упала. Большая часть средней шляхты сполонизировалась. Верными украинской традиции осталась мелкая шляхта и часть средней,

– заявил доктор исторических наук.

То есть спасло появление казаков. Во второй раз украинский народ мог исчезнуть из-за русификации, когда истребили украинскую элиту. Именно тогда нацию спасли селяне. Они стали сердцевиной этноса и все завертелось с новой силой.

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В третий раз нацию стремились уничтожить уже в XX веке.

"Обрусение шло полным ходом. Тогда здесь как раз работали и на селян, и на всех других. Объединили 2 струи: первая – якобы превосходство русского языка, по сравнению со всеми другими языками, вторая – пропаганда нижчости селян, а селяне – это сердцевина украинской языковой стихии", – отметил Виктор Брехуненко.

Украинцы не поддались России

На протяжении всей истории мы имели шанс ополячиться, обрусеть, осоветиться. Однако мы выжили.

Поскольку мы пережили несколько трагических случаев, когда могли исчезнуть как этнос, но не исчезли, то это наоборот дает нам вдохновение, что у нас корень здоров,

– заявил Виктор Брехуненко.

Когда в следующий раз услышите небылицы, что якобы украинцы – селянская нация, не нужно поддаваться таким стереотипам. Необходимо уметь аргументировано объяснить свою принадлежность к древней европейской нации, которой являются украинцы.