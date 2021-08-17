Также в ведомстве уверены, что Россия в очередной раз использует свой репрессивный аппарат для преследования и запугивания крымских татар. Они подавляют свободу вероисповедания и вытесняют коренной народ из оккупированного полуострова.
К теме Оккупанты с самого утра устраивали обыски с арестами у крымских татар
В МИД призвали международное сообщество помочь в защите прав и свобод жителей Крымского полуострова. Для этого надо усилить давление на Россию, чтобы та прекратила совершать грубые нарушения.
Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы,
– отметили в МИД.
Решить этот вопрос хотят, в частности, в рамках Крымской платформы.
Главное об обысках
- Они состоялись 17 августа в 4:00 утра в Симферопольском и Бахчисарайском районах, временно оккупированных Россией.
- Также в Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя незаконно задержали 5 украинцев.
- Все задержанные – крымские татары. Говорится об имаме Раифе Февзиеве и активистах Рустеме Мурасове, Рустеме Таирове, Джеббаре Бекирове, Зауре Абдуллаеве.
- Стоит заметить, что к таким действиям в отношении крымчан прибегают уже неоднократно.