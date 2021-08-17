Також у відомстві впевнені, що Росія вчергове використовує свій репресивний апарат для переслідування та залякування кримських татар. Вони придушують свободу віросповідання та витісняють корінний народ з окупованого півострова.
До теми Окупанти з самого ранку влаштували обшуки з арештами в кримських татар
У МЗС закликали міжнародну спільноту допомогти у захисті прав та свобод мешканців Кримського півострова. Для цього треба посилити тиск на Росію, аби та припинила вчиняти грубі порушення.
Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи,
– зазначили у МЗС.
Розв'язати це питання хочуть, зокрема, у рамках Кримської платформи.
Головне про обшуки
- Вони відбулись 17 серпня о 4 годині ранку у Сімферопольському і Бахчисарайському районах, які тимчасово окуповані Росією.
- Також у Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя незаконно затримали 5 українців.
- Усі затримані – кримські татари. Мовиться про імама Раіфа Февзієва та активістів Рустема Мурасова, Рустема Таірова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаєва.
- Варто зауважити, що до таких дій щодо кримчан вдаються вже неодноразово.