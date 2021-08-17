Також у відомстві впевнені, що Росія вчергове використовує свій репресивний апарат для переслідування та залякування кримських татар. Вони придушують свободу віросповідання та витісняють корінний народ з окупованого півострова.

До теми Окупанти з самого ранку влаштували обшуки з арештами в кримських татар

У МЗС закликали міжнародну спільноту допомогти у захисті прав та свобод мешканців Кримського півострова. Для цього треба посилити тиск на Росію, аби та припинила вчиняти грубі порушення.

Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи,

– зазначили у МЗС.

Розв'язати це питання хочуть, зокрема, у рамках Кримської платформи.

Важливо! У МЗС, посилаючись на норми міжнародного права, зазначили, що Росія як держава-окупант зобов'язана негайно припинити такі дії. Також міністерство вимагає, аби затриманих активістів негайно звільнили.

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