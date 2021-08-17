Також у відомстві впевнені, що Росія вчергове використовує свій репресивний апарат для переслідування та залякування кримських татар. Вони придушують свободу віросповідання та витісняють корінний народ з окупованого півострова.

До теми Окупанти з самого ранку влаштували обшуки з арештами в кримських татар

У МЗС закликали міжнародну спільноту допомогти у захисті прав та свобод мешканців Кримського півострова. Для цього треба посилити тиск на Росію, аби та припинила вчиняти грубі порушення.

Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи,
– зазначили у МЗС.

Розв'язати це питання хочуть, зокрема, у рамках Кримської платформи.

Головне про обшуки

  • Вони відбулись 17 серпня о 4 годині ранку у Сімферопольському і Бахчисарайському районах, які тимчасово окуповані Росією.
  • Також у Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя незаконно затримали 5 українців.
  • Усі затримані – кримські татари. Мовиться про імама Раіфа Февзієва та активістів Рустема Мурасова, Рустема Таірова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаєва.
  • Варто зауважити, що до таких дій щодо кримчан вдаються вже неодноразово.