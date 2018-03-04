Очередная группа раненых участников АТО отправилась на реабилитацию в Польшу

На днях группа военнослужащих, получивших тяжелые ранения и увечья во время участия в антитеррористической операции на востоке Украины, отправились на реабилитационный курс в польский город Осек.

Всего в Польшу отправились 25 украинских военнослужащих. Там они проведут 21 день, сообщили в Минобороны.

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Эта поездка и консультации у высококвалифицированных врачей стали возможными благодаря украино-польской программе реабилитации и лечения, которую разработал и внедрил в жизнь волонтерский благотворительный фонд "Добрый брат".

Стоит отметить, что это уже 9 поездка украинских военнослужащих в Республику Польша. За три года существования и работы этого фонда помощь получили более 220 тяжелораненых воинов. Каждый из военнослужащих, который отправился в Польшу на реабилитацию, получил в подарок диск с песнями проекта "Песни войны".