Чергова група поранених учасників АТО вирушила на реабілітацію до Польщі

Днями група військовослужбовців, які отримали важкі поранення та каліцтва під час участі у антитерористичній операції на сході України, вирушили на реабілітаційний курс до польського міста Осєк.

Загалом до Польщі відправилися 25 українських військовослужбовців. Там вони проведуть 21 день, повідомили у Міноборони.

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Ця поїздка та консультації у висококваліфікованих лікарів стали можливими завдяки українсько-польській програмі реабілітації та лікуванню, яку розробив та впровадив в життя волонтерський благодійний фонд "Добрий брат".

Варто відзначити, що це вже 9 поїздка українських військовослужбовців до Республіки Польща. За три роки існування та роботи цього фонду допомогу отримали понад 220 важкопоранених воїнів. Кожен з військовослужбовців, який вирушив до Польщі на реабілітацію, отримав у подарунок диск з піснями проекту "Пісні війни".