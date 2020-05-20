Очередной дерибан в Минздраве, или Врачи обойдутся

Два дня назад министр Максим Степанов заявил на пресс-конференции, что костюмы для медиков прибыли. Но он забыл добавить, точнее обманул нас, что прибыло не 71 тыс., а 29 тыс. костюмов.

Як МОЗ "піклується" про медиків?

71 тисяча костюмів мала приїхати ще 1 травня, але МОЗ не переймався, подумаєш, що медики без костюмів. І навіть коли приїхало трохи більше третини (29 тис.) МОЗ вчора перерахував вже компаніі-постачальнику 17 млн грн.

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Але після того, як я вчора опублікувала документи, що костюмів немає і це черговий "развод", МОЗ швиденько сьогодні написав гнівного листа компанії-постачальнику і вимагає заплатити неустойку!

А тепер уважно дивимося на документи: вчора вранці МОЗ платить постачальнику 17 млн., хоча товару за доками МОЗу прийшло на 14 млн. Після скандалу і оприлюднення документів мною – МОЗ вимагає з тих перерахованих 17 млн повернути назад 600 тис.

Документи, що підтверджують закупівлю костюмів МОЗ та переплату, яку начебто не помітили / Фото Олександри Устінової

В мене питання: а коли перераховували гроші вчора – тих 17 млн, коли товару на 14 прийшло, питання нарахування пені не виникало?

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І головне! Де костюми? Де ще 42 тис. костюмів, які мали приїхати три тижні тому, ще 1 травня?

До речі, це ті китайські нано-костюми, за які МОЗ переплатив вдвічі, провівши тендер без конкуренціі за одну ніч. Ну треба ж на Ковіді гарно заробити, а медиків хай волонтери рятують.