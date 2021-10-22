Журналіст Юрій Бутусов вважає, що росіяни знали, де перебувають представники ОБСЄ і вирішили піти на провокацію. За словами Бутусова, вони спеціально відправили туди свого розвідника.

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"Цей Косяк чудово розуміючи, де знаходиться українські позиції, свідомо вийшов на них, щоби створити ситуацію, змусити українців порушити умови перемир'я в зоні розведення і звинуватити Україну", – сказав журналіст.

Як шантажували окупанти

Замість цього наші військові спрацювали блискуче. Спокійно взяли цього Косяка під білі рученьки і повели вглиб української території. До речі, сталося це ще 13 жовтня.

Нашим військовим цей "потеряшка", звісно, розповів душевну історію, про те, що просто розміновував території. Утім з огляду на його поведінку та відео у телефоні, скоріш за все, кажуть військові, банально проводив розвідку.

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До того ж мав на телефоні Косяк і відео, з обстрілом наших позицій, та й шлейф кримінального минулого там такий, що вирішили його поки притримати у нас. Зникнення цього горе-вояки першими помітили бойовики.

За кілька днів після того, як той загубився, вони почали блокувати місію ОБСЄ на Донеччині та Луганщині, щоб тиснути на спостерігачів, щоб ті тисли на нас, а ми друга окупантів назад віддали.

Втім нічого не вийшло. Місія просто сказала, що коли ви грати за правилами не вмієте, то ми просто згорнемо роботу і на тому все закінчиться.

Кремль взявся рятувати свого бойовика

Для України, це, звісно, великий мінус, бо місія була нашими очима і надавала хоч якусь інформацію про те, що там Росія робить. Однак згортання ОБСЄ ще більше не на руку самим бойовикам, бо місія і ТКГ як її складова, є чи не єдиним майданчиком в умовах якого те ОРДЛО взагалі існує.

Горе-вояки подумали-подумали й вирішили діяти через своїх кураторів з Москви. Отут починається найцікавіше, бо рятувати рядового Косяка взялася сама представниця міністерства закордонних справ Марія Захарова.



Захарова вирішила рятувати Косяка / Фото Getty Images

Вона на 7 день його полону вийшла не з проханнями, на кшталт: "Вибачайте, були зайняті й не помітили, як у нас посіпака мінуснувся". Захарова ж заявила, що у всьому винна Україна, бо їм нібито не надіслали "жодних повідомлень про ці події, хоча російсько-українська Консульська конвенція наказує робити це негайно, не пізніше, ніж за 3 дні після затримання".

"Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні. Той, хто не виконує своїх зобов'язань, втрачає моральне право вимагати їх виконання від інших. Закликаємо українську сторону переглянути свою позицію, припинити провокації на лінії зіткнення в Донбасі", – заявила Захарова.

"Повідомити місце перебування громадянина Росії А.В.Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників. Продовжимо домагатися дотримання законних прав російського громадянина", – додала вона.



Окупант Андрій Косяк / Фото Луганської ОДА

Росія випадково таки визнала агресію

Слухайте, як цікаво виходить. Що там з міжнародними договорами та конвенціями, які сама Росія порушила, коли окупувала Крим та Донеччину й Луганщину. Тицяють нам конвенцією в очі, ба більше – через цього Косяка навіть, кажуть, ініціювали скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки Контактної групи, але знову ж таки стверджують, що Україна все зриває.

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Ні, ну якщо він такий цінний, то, звісно, можемо його віддати на обмін, за схемою "всіх на всіх", поки Медведчук на обмін не хоче. Тому беріть Косяка, щоправда, ви поки порахуйте скільки українських громадян ви у себе ув'язнили, а суд поки вирок вашому офіцеру винесе.

От, бачте, як буває. Ось так веде Росія бойові дії на території України восьмий рік поспіль, веде, прикриваючись улюбленою фразою "их там нет," а потім випадково визнає, що це російський офіцер і він воює проти України. Незручно вийшло.

З чим українці привітали росіян

Українська делегація у Тристоронній контактній групі привітала російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні.

"Бажаємо російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар'єра – офіційного визнання повної відповідальності керівництва Росії за розв'язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України. Тримайтеся. Ми знаємо як вам зараз непросто", – заявили у ТКГ.

Що поєднувало Росію та НАТО

Їм таки дійсно непросто, бо до всього Росія встигла ще й з НАТО посваритися. Диктатор нічого краще не вигадав, як закопилити губу і заявити, що все – Москва йде з НАТО.

Відчуваю, що ви дивуєтесь і не розумієте, коли це Росія стала членом Альянсу. Ніколи. У штаб-квартирі НАТО була колись російська дипломатична місія, то от саме вона і має зупинити роботу.

Так Москва відповіла на відсторонення 8 своїх дипломатів, яких Альянс запідозрив у роботі на російську розвідку. Правозахисник Марк Фейгін каже, що запідозрив – і правильно зробив.

Це представництво повністю складалось зі Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління. Всі про це знали. Це не секрет. Інформаційний центр проводив політичні заходи. В основному – КДБшники. Вони щось там вигадували. Давно стратегічної співпраці немає. З 2014 року все припинили. Марк Фейгін Правозахисник

Чому Росія знову заздрить Україні

Та не лише від цього палало у Москві. До нас в Україну днями завітав міністр оборони Сполучених Штатів Америки та голова Пентагону Ллойд Остін. Це для Росії, як з'ясувалося, гірше ніж зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена.

По-перше, бо Ллойд є людиною дуже відомою і поважною у світі. В Україні він заявив що Росія – це країна агресор. По-друге, він підтримав нас на шляху до НАТО і дав сигнал Росії, що незабаром Україна може отримати новітнє озброєння від США.



Ллойд Остін зустрівся з Володимиром Зеленським / Фото Офісу Президента

Однак, на думку народного депутата Нестора Шуфрича, якщо вам, звісно, цікава його думка, цей візит, взагалі ні про що. Не те, що російське турне Вікторії Нуланд. Про це він навіть поговорив з пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.

"Я б не перебільшував візит Остіна в Україну. Хотів би нагадати, що в Росії був візит набагато крутіший – пані Нуланд. Хочу сказати, що якщо сьогодні оцінити вплив на політику в Білому домі, то Нуланд має більше можливостей", – сказав Шуфрич.

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Та я вам більше скажу – що там візит Ллойда Остіна. От візит Рабіновича у Москву – це досягнення.

"Так сумував за Москвою. Дуже люблю це місто", – сказав Рабінович перед Кремлем.

То там і залишайтесь! Вибачте, вирвалось.

Як РНБО протидіє російській пропаганді

Тут насправді головним є не слова, а контекст. Шуфрич думає, що Володимиру Зеленському стане образливо, бо Рабінович у Москву на перемовини поїхав, а зустрічатись з українським президентом не хочуть.

У Росії досі з піною в роті доводять, що це вони створили нам країну.

"Ми вам подарували державу. Яке ви маєте право це заперечувати. Як ви можете не бути вдячними", – заявив віцеспікер Держдуми Петро Толстий.

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До речі, про заперечення. Тут наша Рада національної безпеки та оборони якраз словничок презентувала.

Збірник присвячений російській пропаганді. У ньому мовиться про те, як не треба називати процеси, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях.

Загалом у ньому 5 розділів:

перший стосується загальної термінології ("хунта", "малоросія" та "русский мир");

другий — окупації Криму ("русская весна" та "воззʼєднання Криму з Росією");

у третьому розділі про улюблені фейки про війну на Донеччині та Луганщині.

Словник проти пропаганди

Зокрема, пояснюють, що у розмові краще замість терміна "анексовані території" використовувати "тимчасово окуповані території", "українсько-російський конфлікт" називати "російсько-українським конфліктом" або ж і взагалі "збройною агресією Росії проти України".

Далі виклали пропагандистську термінологію, яка пов'язана з політикою історичної пам'яті: "Малоросія" та "Новоросія". Насамкінець РНБО пояснює, що неправильно, коли окуповану Абхазію російська пропаганда називає "Республіка Абхазія", а Білорусь "Білорусією". Загалом дуже цікаво. Має у кожного українця бути такою настільною книгою.