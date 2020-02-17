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      Очередные доказательства против агрессора: на Луганщине обнаружили российское вооружение – фото

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      На Луганщине нашли российские боеприпасы / пресс-служба Луганской прокуратуры

      Россия продолжает поставлять вооружение на оккупированный Донбасс. Новые образцы боеприпасов украинские спецслужбы совместно с прокуратурой изъяли во время разминирования Станицы Луганской. Среди них – термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В.

      Таких боеприпасов на вооружении в украинской армии нет. Кроме того, Украина не производит подобных образцов. Зато это оружие используется исключительно армией России. Об этом передает пресс-служба Луганской прокуратуры.

      К теме: "Командировка" на Донбасс: как военные РФ пытаются скрыть свои преступления

      Средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований, контролируемых Россией, и оккупационной администрацией России в Луганской области для осуществления военной агрессии против Вооруженных Сил Украины,
      – отмечают в прокуратуре.

      Боеприпасы следователи собираются передать в Офис прокурора Международного уголовного суда. Это будет доказательством причастности России к вооруженному конфликту на территории Украины.


      Найденный российский боеприпас / фото пресс-службы прокуратуры в Луганской области

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Пророссийские боевики Оружие Новости Луганска
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