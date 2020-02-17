19:07
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Чергові докази проти агресора: на Луганщині виявили російське озброєння – фото

      0
      На Луганщині знайшли російські боєприпаси / пресслужба Луганської прокуратури

      Росія продовжує постачати озброєння на окупований Донбас. Нові зразки боєприпасів українські спецслужби спільно з прокуратурою вилучили під час розмінування Станиці Луганської. Серед них – термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В.

      Таких боєприпасів на озброєнні в української армії немає. Окрім того, Україна не виготовляє подібних зразків. Натомість ця зброя використовується виключно армією Росії. Про це передає пресслужба Луганської прокуратури.

      До теми: "Відрядження" на Донбас: як військові РФ намагаються приховати свої злочини

      Засоби ураження такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань, контрольованих Росією, і окупаційної адміністрації Росії у Луганській області для здійснення військової агресії проти Збройних Сил України,
      – зазначають у прокуратурі.

      Боєприпаси слідчі збираються передати в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Це буде доказом причетності Росії у збройному конфлікті на території України.


      Знайдений російський боєприпас/ фото пресслужби прокуратури у Луганській області

      Чому болить голова в потилиці та інших точках: причини і поради
      сьогодні
      49306
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Проросійські бойовики Зброя Новини Луганська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Агентура Кремля активізується: як діє путінське лобі в Європі?
      Юрій Шуліпа 25
      сьогодні , 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
      21
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      1013
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      284
      сьогодні , 17:21 Спецслужби проти інтернету: як Росія контролює мережу
      Інтернет-свобода 602
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук