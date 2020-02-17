Чергові докази проти агресора: на Луганщині виявили російське озброєння – фото

Росія продовжує постачати озброєння на окупований Донбас. Нові зразки боєприпасів українські спецслужби спільно з прокуратурою вилучили під час розмінування Станиці Луганської. Серед них – термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В.

Таких боєприпасів на озброєнні в української армії немає. Окрім того, Україна не виготовляє подібних зразків. Натомість ця зброя використовується виключно армією Росії. Про це передає пресслужба Луганської прокуратури.

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Засоби ураження такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань, контрольованих Росією, і окупаційної адміністрації Росії у Луганській області для здійснення військової агресії проти Збройних Сил України,

– зазначають у прокуратурі.

Боєприпаси слідчі збираються передати в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Це буде доказом причетності Росії у збройному конфлікті на території України.



Знайдений російський боєприпас/ фото пресслужби прокуратури у Луганській області