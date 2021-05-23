О том, что произошло в Кульчиевцах, рассказала СМИ очевидица событий Татьяна Шельварчук-Прядийчук. Женщина заверила, что, несмотря на слухи, воздушный шар не задевал линию электропередач.

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Одна сторона шара сплющилась

Я лично видела, как во время полета одна сторона шара сплющилась, и он стал похож на яйцо, корзину трясло в разные стороны из-за ветра. В это время позвонил сосед и рассказал, что шар пролетел уже над его домом, а люди в корзине вовсю кричали: "Спасите!",

– рассказала Татьяна.

Когда появилась информация, что шар падает в овраг, местные жители сели в машину и отправились туда, Уже пообщавшись с соседями, селяне поняли, что проблемы у аппарата возникли еще в районе местного кладбища, а впоследствии он зацепился за деревья.

Мужчина, который выпал на кладбище, погиб

Сначала на кладбище из корзины выпал один человек, ему вроде оторвало руку. Несмотря на это он нашел силы выйти на дорогу и кричать о помощи. Второй выпал тоже на кладбище, но упал на памятник, ударился головой и умер,

– говорит очевидица.

Местная жительница отметила, что из-за падения шара на кладбище повреждены около 10 памятников. Третий человек выпал прямо на улице, когда шар зацепился за дерево. А четвертый пострадавший упал на огород и, по предварительной информации, сломал ноги.

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Шар сломал три сосны

Окончательно шар остановился только тогда, когда сломал сразу три сосны. Пострадавшие были в шоковом состоянии и даже не могли вспомнить, сколько людей было в корзине.

Важно! Как сообщают СМИ, жители Каменец-Подольского говорят, что это уже третий инцидент с воздушными шарами. Мол, один уже совершал аварийную посадку, другой тоже приземлился неудачно.

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