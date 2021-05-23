Про те, що сталось у Кульчіївцях, розповіла ЗМІ очевидиця подій Тетяна Шельварчук-Прядійчук. Жінка запевнила, що попри чутки, повітряна куля не зачіпала лінії електропередач.
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Одна сторона кулі сплющилась
Я особисто бачила, як під час польоту одна сторона кулі сплющилася, і вона стала схожою на яйце, кошик трясло в різні боки через вітер. В цей час зателефонував сусід і розповів, що куля пролетіла вже над його будинком, а люди в кошику щосили кричали: "Рятуйте!",
– розповіла Тетяна.
Вже коли з'явилась інформація, що куля падає в яр, місцеві жителі сіли в машину та рушили туди, Вже поспілкувавшись з сусідами, селяни зрозуміли, що проблеми у апарата виникли ще в районі місцевого кладовища, а згодом він зачепився за дерева.
Чоловік, що випав на кладовищі, загинув
Спочатку на кладовищі з кошика випав один чоловік, йому начебто відірвало руку. Попри це він знайшов сили вийти на дорогу і кричати про допомогу. Другий випав також на кладовищі, але впав на пам'ятник, вдарився головою і помер,
– каже очевидиця.
Місцева жителька зауважила, що через падіння кулі на кладовищі пошкоджені з 10 пам'ятників. Третя людина випала прямо на вулиці, коли куля зачепилась за дерево. А четвертий потерпілий впав на город та, за попередньою інформацією, зламав ноги.
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Куля наприкінці зламала три сосни
Остаточно куля зупинилась лише тоді, коли зламала одразу три сосни. Потерпілі були у шоковому стані і навіть не могли згадати, скільки людей було у кошику.
Коротко про трагедію на Хмельниччині:
- У Кам'янці-Подільському відбувався фестиваль повітряних куль.
- Під час падіння повітряної кулі в Кульчіївцях загинув 53-річний чоловік з Прилук. Пілот та ще 4 пасажирів – травмовані.
- Трагедія сталась пізно ввечері 22 травня.
- Через смертельний інцидент ранкові польоти куль у рамках фестивалю скасували.