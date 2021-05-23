Вона сталася ввечері 22 травня, близько 20.45 години. Повітряна куля впала поблизу села Кульчіївці Кам'янець- Подільського району.

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Хто перебував на борту

Поліція підтвердила, що на борту були пілот та 5 пасажирів – 2 чоловіків з Хмельницького, подружня пара з Прилук та уродженець Кам'янець-Подільського району.

Загинув 53-річний чоловік із Прилук. Його дружина, інші пасажири та 28-річний пілот з Києва отримали травми різного ступеня важкості. Їх госпіталізували.



Падіння повітряної кулі на Хмельниччині / Фото Нацполіції

За фактом падіння повітряної кулі з людьми на борту місцеві слідчі розпочали досудове розслідування за статтею про порушення правил повітряних польотів.

Раніше "Вечірній Кам'янець" писав, що повітряна куля зачепила кошиком високовольтну лінію передач. Саме це й спричинило трагедію та перекидання кошика.

Один із пасажирів впав на територію місцевого кладовища. Медики намагалися врятувати його. На жаль, він помер ще до прибуття карети "швидкої".

Зверніть увагу! За даними "Поділля News", це не перший аварійний інцидент на фестивалі повітряних куль. Напередодні одне із суден приземлилося на проїжджу частину.