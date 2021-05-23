Она произошла вечером 22 мая, около 20.45. Воздушный шар упал возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района.

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Кто находился на борту

Полиция подтвердила, что на борту были пилот и 5 пассажиров – 2 мужчин из Хмельницкого, супружеская пара из Прилук и уроженец Каменец-Подольского района.

Погиб 53-летний мужчина из Прилук. Его жена, другие пассажиры и 28-летний пилот из Киева получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.



Падение воздушного шара в Хмельницкой области / Фото Нацполиции

По факту падения воздушного шара с людьми на борту местные следователи начали досудебное расследование по статье о нарушении правил воздушных полетов.

Ранее "Вечерний Каменец" писал, что воздушный шар задел корзиной высоковольтную линию передач. Именно это и послужило причиной трагедии и опрокидывания корзины.

Один из пассажиров упал на территорию местного кладбища. Медики пытались спасти его. К сожалению, он умер еще до прибытия кареты "скорой".

Обратите внимание! По данным "Подолье News", это не первый аварийный инцидент на фестивале воздушных шаров. Накануне одно из судов приземлилось на проезжую часть.