Видео сняли в 20:00 по минскому времени. Как уточнил журналист Антон Мотолько, получивший ролик от очевидцев, две колонны техники вооруженных сил Беларуси соединились в одну. Они находились в районе перекрестка трас M1 и R-23 из Минска в Слуцк, что достаточно далеко, но в направлении границы с Украиной.

Важно Белорусские войска могут быть принуждены к наступлению, – военный аналитик

В колонне по меньшей мере четыре системы С-300

Автор предполагает, что колонна не просто так простаивает на дороге. Они будут перемещаться ночью, чтобы меньше очевидцев зафиксировали, куда передислоцируют технику.

С-300 – зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия, которые способны сбивать самолеты и ракеты. Их производили еще в СССР. Именно такое оружие Украина ожидает от членов НАТО, в частности от Словакии.

Длинная колонна военной техники Беларуси: смотрите видео