Этим рейсом летел винничанин Роман Варшавский. Он рассказал, что на самом деле произошло в авиатранспорте и почему самолет посадили.

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По его словам, пассажиры сели в Boeing в 11:00, а уже в 11:20 начался взлет. Перед этим вылет задержали на час. Взлетели бодро, но ощущения, как рассказал мужчина, были не очень приятными.

Набрали высоту, пролетели примерно 5 – 10 минут. Потом произошло какое-то непонятное для меня поведение тела. В то же время смарт-часы прислали мне сообщение, которое я никогда не видел от него, что-то типа "вы поднялись, срочно проверьте уровень кислорода в крови",

– поделился Варшавский.

Поскольку его часы имели функцию пульсометра, пассажир измерил – 80 – 83% уровень кислорода. Мужчина предположил, что такая реакция организма – это последствия вакцинации от COVID-19, которую он сделал накануне.

В самолете стало жарко, появился запах горения

Но уже через некоторое время стюардесса сообщила, что необходимо пристегнуться. Потом резко выпали маски – это был сюрприз не только для пассажиров, но и для стюардов. Мужчина подумал, что это ошибочно. Пока не услышал крик: "Надевайте маску, срочно".

Не все сразу разобрались, как надеть маску. Траектория самолета начала резко меняться. В самолете сразу стало жарко, появился небольшой запах горения. Без маски дышать было нереально,

– отметил пассажир.

Через несколько минут, как рассказал мужчина, появились стюарды с кислородными баллонами и аптечкой, чтобы помочь, кому было необходимо, когда траектория самолета стабилизировалась.

Тогда всем пассажирам сказали, что самолет возвращается обратно в Борисполь. Примерно 30 – 40 минут они летели на низкой высоте, находясь в масках. "Приземлились нормально. Скорая помощь, ждем пожара. Все, как должно быть", – отметил Варшавский.

Он подчеркнул, что претензий ни к кому нет, в частности стюарды хорошо работали. "В качестве компенсации SkyUp предложила бесплатную еду на подмену самолету. Правда, кормить им придется раза в 2 – 3 меньше пассажиров, чем летели. Большая часть людей отказалась продолжать рейс", – рассказал мужчина.

Варшавский добавил: "Почему-то эта аварийная посадка происходит по сводкам аэропорта как задержка (якобы мы не вылетали и возвращались, а задержали рейс до 16.00). И не знаю, зачем стюарды сразу во время посадки резко начали прятать кислородные маски в ящики".

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