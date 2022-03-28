Президент США Джо Байден во время визита в Европу отметил необходимость отказаться от российских энергоносителей. Пропагандисты в привычном для себя стиле исказили озвученную информацию.

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Ложь российских пропагандистов

В ходе визита в Европу президент США Джо Байден заявил следующее:

Я знаю, что отказ от российского газа будет немало стоить для стран Европы. Но это не только верный шаг с моральной точки зрения. Это делает нас сильнее стратегически.

"Талантливые" российские пропагандисты в надежде, что у всех такие же проблемы с английским языком, как и у них, подали цитату таким образом, будто США знают, что отказ от газа из России навредит Европе, но эту цену Америка готова заплатить. Что ж, теперь понятно, почему российские пропагандисты не убегают в Европу или в Штаты – с таким знанием языка и журналистского дела делать там нечего.

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