Об этом он рассказал в рамках проекта "Делаем украинское", который подготовила группа Метинвест к своему 15-летию.

Такое внутреннее ощущение было, что что-то хочется сделать реально ценное. Ценное для человечества вообще,

– рассказал Максим.

Максим знает об очках почти все, так как его родители всю жизнь работали на крупнейшем в Украине оптико-механическом заводе. Впоследствии они создали семейную мастерскую по ремонту очков, и парень каждый день работал в ней. Максим стал настоящим профессионалом в окулярном деле, но его не покидало желание создать что-то свое, неожиданное, необычное и креативное.

Изобретатель долго был в поисках чудо-материала, однако впоследствии ему помогла в этом бывшая девушка, которая предложила попробовать кофе. Из-за экологической безопасности товар стал очень популярным за рубежом, а парень получил признание отца, который изначально был против такого эксперимента.

Я этого не понимал, но сейчас понимаю, что это очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить и нести это через поколения. Это очень круто,

– добавил Максим Гавриленко.

Перед тем, как кофе превратится в очки, жмых проходит несколько этапов переработки.

"Мы его сушим до нужного уровня влажности, измельчаем до нужной фракции. Затем смешиваем с растительными маслами, которые дают биополимерные связи вместе с кофейным жмыхом. И как раз это является основным компонентом для изготовления очков", – делится секретами производства изобретатель.

Его компания предлагает покупателям 22 модели очков: из оправы с добавлением льна или сугубо из кофе. Еще одной особенностью этих очков является то, что заушники можно самостоятельно подогнуть под форму лица клиента. Таким образом украинец стал единственным в мире из производителей, кто позволяет самостоятельно и собственноручно подогнуть оправу под свое лицо.

Сегодня у Максима грандиозные планы. Он запатентовал свое изобретение, а также не исключает, что из кофе будет изготавливать не только очки.

Сначала запустим этот бизнес, сделаем успешным, классным. Будем из мира деньги возвращать снова в Украину и здесь развивать промышленность. Экологическую промышленность. Делаем, знаешь, с радостью это здесь, и делаем украинское,

– рассказал он.