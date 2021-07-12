Про це він розповів у рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група Метінвест до свого 15-річчя.

Таке внутрішнє відчуття було, що щось хочеться зробити реально цінне. Цінне для людства взагалі,

– розповів Максим.

Максим знає про окуляри майже все, адже його батьки все життя працювали на найбільшому в Україні оптико-механічному заводі. Згодом вони створили родинну майстерню з ремонту окулярів і хлопець кожного дня працював у ній. Максим став справжнім професіоналом в окулярній справі, але його не покидало бажання створити щось своє, несподіване, незвичне та креативне.

Винахідник довго був у пошуках диво-матеріалу, проте згодом йому допомогла в цьому колишня дівчина, яка запропонувала спробувати каву. Через екологічну безпечність товар став дуже популярним за кордоном, а хлопець отримав батькове визнання, який спочатку був проти такого експерименту.

Я цього не розумів, але зараз розумію, що це дуже круто, коли є досвід батьків, який можна продовжити й нести це через покоління. Це дуже круто,

– додав Максим Гавриленко.

Перед тим, як кава перетвориться на окуляри, жмих проходить декілька етапів переробки.

"Ми його сушимо до потрібного рівня вологості, подрібнюємо до потрібної фракції. Потім змішуємо з рослинними оліями, котрі дають біополімерні зв'язки разом із кавовою макухою. І якраз це є основним компонентом для виготовлення окулярів", – ділиться секретами виробництва винахідник.

Його компанія пропонує покупцям 22 моделі окулярів: з оправи з додаванням льону або суто з кави. Ще однією особливістю цих окулярів є те, що завушники можна самостійно підігнути під форму обличчя клієнта. Таким чином українець став єдиним у світі з виробників, хто дозволяє самостійно та власноруч підігнути оправу під своє обличчя.

Сьогодні у Максима грандіозні плани. Він запатентував свій винахід, а також не виключає, що із кави буде виготовляти не лише окуляри.

Спочатку запустимо цей бізнес, зробимо успішним, класним. Будемо зі світу гроші повертати знов в Україну і тут розвивати промисловість. Екологічну промисловість. Робимо, знаєш, з радістю це тут і робимо українське,

– розповів він.