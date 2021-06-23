Гордон в своих интервью часто бросает в сторону гостей шутки, которые не всегда удачны. Накануне он снова отличился.
Предыдущий случай "Барак Обама": Гордон взорвал сеть неудачной шуткой на интервью с Ходорковским – мемы
Шутка Гордона про "очко"
Марьяна Ро эмоционально рассказывала о том, почему приняла решение сменить имидж и обрезала волосы. Она отметила, что к этому ее подтолкнул возраст – девушке исполнился 21 год, поэтому она решила, что нужно что-то менять.
"Очко" – воскликнул в тот момент Гордон, намекнув на популярную игру в карты. Девушка в ответ выдала: "Дупло".
Видео разлетелось по сети. Многие пользователи отметили, что блогерша не поняла "подкола". В то же время люди призывают "остановить" Гордона с его шутками.
Гордон пошутил о Бараке Обаме
- В конце декабря 2020 года Гордон взял интервью у российского бизнесмена Михаила Ходорковского.
- Во время разговора журналист решил пошутить относительно условий содержания заключенных в исправительной колонии, где в свое время находился его собеседник.
- Ходорковский сравнил колонию с бараком, а Гордон уточнил: "Обама?". На что бизнесмен ответил: "Ну типа".
Гордон снова отметился шуткой: видео из интервью Гордона