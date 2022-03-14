Защитника зовут Олег и он одессит в четвертом поколении. Мужчина знает все о родном городе.

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"Он вам без всякой карты и исторической справки расскажет, где какая достопримечательность стоит, где жарят самые вкусные бычки и как кратчайшим путем дойти до моря", – рассказали в Генштабе.

Доброволец Олег из Одессы / Фото Генштаба ВСУ

Убивать врага

Олег называет делом своей жизни иппотерапию – реабилитацию детей со специально обученной лошадью. Военный может часами рассказывать, как малышня занимается с лошадьми, делает упражнения и выздоравливает.

Мужчина начал защищать Украину с 24 февраля, когда Россия выпустила первые залпы. Сейчас Олег стал в ряды 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Одесса его дом, его предков четырех поколений и его потомков. И он с оружием в руках будет убивать и уничтожать врага, который на это позарился,

– сказали в ВСУ.



Мужчина встал в ряды войска 24 февраля / Фото Генштаба ВСУ