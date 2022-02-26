В том числе и в Одессу. Однако Одесса принимать россиян будет точно не с цветами.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Одесситы готовят коктейли Молотова

Местные активно готовятся защищать родной город, в том числе и готовят коктейли Молотова, чтобы уничтожать военную технику и живую силу оккупанта.

Видео в доказательство этого у себя в телеграме опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Вот как одесситы готовят принимать врага – коктейлей Молотова хватит на каждого: