Зокрема й до Одеси. А проте Одеса приймати росіян буде точно не з квітами.

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Одесити готують коктейлі Молотова

Містяни активно готуються обороняти рідне місто, зокрема й готують коктейлі Молотова, щоб нищити військову техніку та живу силу окупанта.

Відео на доказ цього у себе в телеграмі опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Ось як одесити готують приймати ворога – коктейлів Молотова вистачить на кожного:

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