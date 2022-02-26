Зокрема й до Одеси. А проте Одеса приймати росіян буде точно не з квітами.
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Одесити готують коктейлі Молотова
Містяни активно готуються обороняти рідне місто, зокрема й готують коктейлі Молотова, щоб нищити військову техніку та живу силу окупанта.
Відео на доказ цього у себе в телеграмі опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Ось як одесити готують приймати ворога – коктейлів Молотова вистачить на кожного:
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