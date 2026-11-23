Одесса осталась без света / Getty Images
Одесса может оставаться без стабильного электроснабжения еще до трех недель из-за повреждений. Российские удары повредили три опоры линии электропередачи, соединяющей Южноукраинскую АЭС с городом.
Об этом Forbes Ukraine рассказал топ-менеджер одной из энергетических компаний, пожелавший остаться анонимным.
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Почему в Одессе нет света?
Российские атаки повредили три опоры высоковольтной линии "Укрэнерго", по которой электроэнергия передается от Южноукраинской АЭС в Одессу.
Из-за этого в выходные город фактически остался без источника питания. Энергетикам удалось частично стабилизировать ситуацию, однако восстановление поврежденных опор может быть длительным.
Восстановление поврежденных опор может занять до трех недель
Президент Владимир Зеленский 23 ноября сообщил, что ситуация с электроснабжением в Одессе остается крайне сложной уже несколько дней. По его словам, российские военные не только атакуют линии электропередачи, но и повторно наносят удары после их восстановления.
Россияне специально выжидают и повторно проводят атаки на линии после восстановления, а также ищут альтернативные маршруты энергоснабжения, чтобы уничтожить их
Напомним, ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной после массированной российской атаки в ночь на 20 ноября. Кроме того, враг повторно атаковал объекты, которые энергетики уже успели восстановить. Из-за частых воздушных тревог ремонтные бригады вынуждены приостанавливать работы и уходить в укрытие.
Прогнозы
Также при нагрузке на поврежденные сети срабатывает автоматическая защита, поэтому свет может внезапно пропадать у большого количества потребителей. Еще одной проблемой являются перепады напряжения, возникающие после восстановления электроснабжения. Из-за этого бытовая техника может выйти из строя.
В ДТЭК призвали жителей Одесской области отключать от розеток бойлеры, обогреватели и другие мощные приборы, пока нет света.
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