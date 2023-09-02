Россия использовала все возможные средства, чтобы подавить сопротивление украинского народа – не получилось. Поэтому оккупантам не остается ничего, как бесноваться от бессилия и угрожать ядерным оружием.

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На российском телевидении призывают "бить наотмашь"

Вот на одном из недавних эфиров пропагандистского шоу Владимира Солойова гости в студии выбирали украинский город, по которому можно было нанести показательный удар ядерным тактическим оружием.

Так, одним из присутствовавших на передаче был бывший пророссийский украинский политик и народный депутат Украины 7-го созыва от "Партии регионов" Игорь Марков. Именно от него прозвучало предложение "бить наотмашь". Соловьев подхватил идею предателя.

Для этой цели нужно использовать то, что вам не нравится... Одессы не будет, заново отстроим. А какие варианты? Вариантов, к сожалению, больше нет,

– цинично заметил рупор Кремля.

В свою очередь Марков предложил принести в жертву Львов, потому что, мол, через этот город союзники поставляют Украине оружия.

Одесса отмечает день города

Пока Соловьев мечтает о ядерном ударе по Одессе, несломленная "мама" отмечает свой день рождения на зло врагам. С праздником город поздравил, в том числе и глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он подчеркнул, что Одесса – невероятно богата, потому что у нее есть Черное море, самобытная архитектура, культура и традиции. Однако ценность города заключается не только в знаменитых "одесских двориках".

Самое главное твое богатство – это люди, одесситы, иронические и отважные, гордые и искренние, мудрые и предприимчивые, настоящие философы оптимизма. А еще ты – героиня. Столько выпало на твою судьбу, но ты устояла. Как тогда, так и сейчас,

– подчеркнул Кипер.

2 сентября Одесса отмечает день города: видео

"Ядерные страшилки" от пропагандистов: последние маразмы