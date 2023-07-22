Соответствующий призыв во время пропагандистского шоу прозвучал из уст полковника в отставке Константина Сивкова, пишет 24 Канал. Заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук предложил взорвать Северный полюс, чтобы проучить Запад.

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Пропагандисты заявили о необходимости применения ядерки

Сивков призвал развернуть ядерное оружие и продемонстрировать его существование "в случае необходимости" на Северном полюсе.

Если дело дойдет до острой фазы, то можно продемонстрировать, например, на Северном полюсе – такой подрыв. Ну как мы сделали с (термоядерной авиабомбой мощностью – 24 Канал) 58 мегатонн на Новой Земле – нормально испытали, хорошо сработало, было хорошим воспитательным эффектом,

– сказал он.

Сивков отметил, что Россия должна начать "интенсивное массированное развитие стратегических ядерных вооружений". По его словам, это оружие, которое обеспечит защиту "от любых возможных посягательств" на Россию. Впрочем, он не ответил, кто же посягает на российскую территорию.

Также пропагандист заявил, что России нужно переходить на "нетрадиционные формы применения ядерного оружия", а именно на "сверхмощные ядерные боеприпасы, способные вызвать тяжелые геофизические последствия типа взрывов супервулкана".

Интересно, что пропагандистов удивило то, что Сивков открыто сказал о необходимости применения ядерного оружия. После замечания он начал оправдываться, мол, его услышали неправильно.

"Поэтому развертывание этих ядерных вооружений, конечно, необходим. Это центральный вопрос… Я считаю, что переход в интенсивное развертывание стратегически необходим", – резюмировал Сивков.

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