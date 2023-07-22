Відповідний заклик під час пропагандистського шоу пролунав з уст полковника у відставці Костянтина Сівкова, пише 24 Канал. Заступник президента російської академії ракетних і артилерійських наук запропонував підірвати Північний полюс, щоб провчити Захід.

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Пропагандисти заявили про необхідність застосування ядерки

Сівков закликав розгорнути ядерну зброю і продемонструвати її існування "у разі необхідності" на Північному полюсі.

Якщо справа дійде до зовсім гострої фази, то можна продемонструвати, наприклад, на Північному полюсі – такий підрив. Ну як ми зробили з (термоядерною авіабомбою потужністю – 24 Канал) 58 мегатонн на Новій Землі – нормально випробували, добре спрацювало, було гарним виховним ефектом,

– сказав він.

Сівков зазначив, що Росія має розпочати "інтенсивний масований розвиток стратегічних ядерних озброєнь". За його словами, це зброя, яка забезпечить захист "від будь-яких можливих посягань" на Росію. Втім, він не відповів, хто ж це посягає на російську територію.

Також пропагандист заявив, що Росії потрібно переходити на "нетрадиційні форми застосування ядерної зброї", а саме на "надпотужні ядерні боєприпаси, які здатні викликати важкі геофізичні наслідки типу вибухів супервулкану".

Цікаво, що пропагандистів здивувало те, що Сівков відкрито сказав про необхідність саме застосування ядерної зброї. Після зауваження він почав виправдовуватися, мовляв, його неправильно почули.

"Тому розгортання цих ядерних озброєнь, звісно, необхідне. Це центральне питання… Я вважаю, що перехід в інтенсивне розгортання стратегічно необхідний", – резюмував Сівков.

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