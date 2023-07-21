Об этом на форуме с безопасности заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет 24 Канал. Заметим, что в начале июля угрозу оценил Владимир Зеленский.

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США внимательно следят за ситуацией

Глава ЦРУ отметил, что риторика российского режима вызывает беспокойство. Впрочем, нет никаких признаков того, что Москва намерена использовать свой арсенал.

Также добавил, что "ядерное бряцание" Путина и его окружения очень безответственно. США не могут воспринимать это легкомысленно.

Мы, очевидно, очень внимательно следим за ситуацией, но мы не видим конкретных немедленных подготовок к применению ядерного оружия,

– подчеркнул Бернс.

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